POLITICA - Francesco Battistoni, da sempre considerato molto vicino a Antonio Tajani, succede a Marcello Fiori

Il senatore Francesco Battistoni è il nuovo commissario regionale di Forza Italia. La notizia si è diffusa in queste ore prima negli ambienti azzurri delle Marche e poi, via via, nelle stanze della politica regionale e locale. Battistoni, un politico considerato da sempre molto vicino a Antonio Tajani, succedendo a Marcello Fiori, guiderà il partito alle elezioni regionali e nei rapporti con gli altri partiti della coalizione di centrodestra, ovvero FdI, che ha già dichiarato con la sua leader Giorgia Meloni che il candidato governatore proprio del centrodestra sarà l’on. Francesco Acquaroli, e la Lega che oggi è tornata a riunirsi intorno al suo ‘capitano, Matteo Salvini ad Ancona.

Giornata di nomine, quella odierna per gli azzurri, con il presidente Berlusconi che ha affidato al senatore Maurizio Gasparri la responsabilità del settore ‘enti locali’ per il centro Italia, l’on. Roberto Pella per il nord e Antonio Germana per il sud. Tornando a Battistoni, classe ’67, originario di Proceno, in provincia di Viterbo, è da sempre un militante FI, consigliere provinciale a Viterbo, anche come capogruppo azzurro, e anche assessore provinciale all’Ambiente e Urbanistica. E’ stato sindaco del suo Comune di origine per poi essere eletto consigliere regionale del Lazio con il PdL fino a quando, lo scorso anno, non è stato eletto senatore, sempre in quota Fi, partito per il quale riveste anche il ruolo di responsabile nazionale del dipartimento ‘Agricoltura’.