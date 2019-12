SANT'ELPIDIO A MARE - Sul posto i sanitari della Croce azzurra Sant'Elpidio a Mare e quelli della Croce verde Porto Sant'Elpidio. Con i militi, anche l'automedica di Civitanova Marche e due mezzi dei vigili del fuoco

Rocambolesco incidente questa sera, intorno alle 20,20 a Sant’Elpidio a Mare, Bivio Cascinare. Coinvolte nel sinistro quattro vetture e fortunatamente nessuna delle persone che viaggiavano sulle vetture incidentate, sei in totale, ha riportato gravi conseguenze.

Solo per una di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Sul posto, allertati dalla centrale del 118, sono intervenuti i sanitari della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare e quelli della Croce verde Porto Sant’Elpidio. Con i militi, anche l’automedica di Civitanova Marche e due mezzi dei vigili del fuoco.