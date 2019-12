FERMO - In centinaia tra genitori, cittadini e curiosi hanno preso parte alle 90 esperienze interattive organizzate nei vari plessi della scuola. Presente anche il sindaco Calcinaro

di Andrea Braconi

Il giorno dopo la fatica prende il suo doveroso spazio, dopo mesi di preparativi. Ma la soddisfazione per un lavoro a dir poco straordinario, che ha visto coinvolti 270 studenti (tutti rigorosamente con t-shirt bianche e scritta “staff”) e quasi 40 docenti, non può essere relegata in un cassetto. Perché al Montani, da 13 anni, il momento del Tombolone Scientifico tra Natale e Capodanno assume un significato speciale, al di là dei numeri da record: è la scuola che si apre, completamente, a centinaia (le stime parlano di 1.500 presenze) di genitori, cittadini e curiosi, intenti a vivere ben 90 esperienze interattive nelle stanze e nei corridoi di tutti i plessi dello storico istituto fermano.

Aeronautica, Agraria, Automazione, Biotecnologie, Chimica, Elettronica, Elettrotecnica, Energia, Fisica, Informatica, Inglese, Logica, Matematica, Meccanica, Navigazione e Telecomunicazioni: sono state queste, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, le aree disciplinari interessate da un progetto che, nel 2019, si è anche caratterizzato per le celebrazioni dei 150 anni della tavola periodica degli elementi, con uno spettacolo ad hoc che ha visto coinvolti 15 studenti di Chimica, oltre a 3 coetanei di Informatica e Telecomunicazioni, arrivando ieri a 30 partecipanti di tutte le articolazioni per l’evento denominato Mendeleev 150.

Ma stavolta, più di altre, a parlare non sono le parole di dirigenti o docenti (o magari del sindaco Calcinaro, che non è voluto mancare nemmeno quest’anno), ma le immagini. Scatti che raccontano di esperimenti, performance in equilibrio tra scienza e teatro. Ma soprattutto di un altro pomeriggio, l’ennesimo, entrato nella storia del Montani dalla porta, anzi, dal portone principale.