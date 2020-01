FI - Il commissario regionale: "L'auspicio che faccio a nome di FI Marche è quello che molti giovani possono fare ritorno, magari attraverso nuovi incentivi che il nuovo governo regionale di centrodestra metterà in campo partendo dalle zone più in difficoltà"

“I dati della fondazione Migrantes sugli emigranti marchigiani sono impietosi. Il 2020 anno della svolta”, così in una nota stampa il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia.

“E’ d’obbligo fare un auspicio per il 2020. L’augurio più sentito per il nuovo anno è quello di riuscire ad arrestare il flusso migratorio verso l’estero dei cittadini marchigiani. I dati resi noti dalla fondazione Migrantes raccontano di un decennio horribilis con 148.097 cittadini delle Marche che hanno spostato la propria residenza all’estero, la maggior parte giovani.

L’analisi è impietosa sia in termini assoluti nei grandi centri, dove si registrano tra i 20.000 e i 50.000 cittadini emigrati, sia in termini relativi nelle aree colpite dal sisma, dove ci sono paesi che vedono la propria popolazione dimezzata. Di fatto questi paesi si sono socialmente prosciugati.

L’auspicio che faccio a nome di Forza Italia Marche per il 2020 è quello che molti giovani possono fare ritorno nei propri territori, magari attraverso nuovi incentivi che il nuovo governo regionale di centrodestra, che mi auguro uscirà dalle urne, metterà in campo partendo dalle zone più in difficoltà. La parola d’ordine per il nuovo anno deve essere ‘ricominciare dai giovani’. Su questo e per questo ci batteremo”.