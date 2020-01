PORTO SANT'ELPIDIO - Nel pomeriggio di ieri l'inaugurazione del nuovo negozio in via Tunisia, gestito da Damiano Minnucci

“Offriamo ben 17 miscele gourmet, frutto di un’accurata selezione. E’ un’esperienza più ampia di un semplice caffè”. Parte con questa promessa il nuovo negozio Coffy Way aperto ieri pomeriggio a Porto Sant’Elpidio, al civico 1 di via Tunisia. Il punto vendita è il primo, nella zona sud delle Marche, di una catena in franchising che conta già più di 40 store in Italia. A gestirlo Damiano Minnucci, trentenne che da circa 10 anni lavora nel mondo del caffè.

“Con Coffy Way proponiamo la vendita di capsule adattabili per le macchine più diffuse in commercio – spiega Minnucci – , da noi si potranno trovare anche prodotti accessori ed un angolo degustazione. Invitiamo tutti gli amanti del caffè a venire ad assaggiare le nostre 17 diverse tipologie, selezionate alla ricerca della massima qualità. Facciamo parte di un brand che sta crescendo rapidamente, lo si può trovare anche in alcune delle più rinomate vie di passeggio italiane, come corso Buenos Aires a Milano. Il nostro è il primo store aperto nel Fermano. La scelta di Porto Sant’Elpidio per me è stata facile. Lavoro da anni in questa città che considero come una seconda casa, inoltre nella zona mancavano punti vendita del nostro marchio. Mi occupo di commercializzazione del caffè già da diversi anni, prima era un’attività itinerante, ora avremo un punto di riferimento stabile per tutti i consumatori”.

L’azienda si occupa sia di produzione che di distribuzione, uno dei punti caratterizzanti di Coffy Way è la continuità del percorso, che parte da piantagioni selezionate, prosegue con un accurato lavoro di torrefazione, prosegue con imballaggi speciali volti a conservare intatte le proprietà e gli aromi delle miscelte, per concludersi con il prodotto finito ed acquistato per tutte le utenze domestiche.

In molti ieri si sono affacciati al negozio al quartiere nord di Porto Sant’Elpidio per partecipare all’inaugurazione e scoprire qualcosa in più sulla nuova attività. Hanno trovato un ambiente raccolto, un’atmosfera accogliente, fatta di luci calde e decine di sacchi di juta con le diverse tipologie di capsule per gustare tutti i sapori di un buon caffè ed il personale pronto ad illustrare le caratteristiche dei diversi prodotti in vendita. Dalle miscele classiche a quelle monoorigine di diversa provenienza, passando poi alle proposte aromatiche, con note di caffè, caramello, cacao, nocciola. Spazio anche ad alcune proposte salutari, al ginseng o al mangostano, per accontentare ogni richiesta.