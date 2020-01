Torna il teatro per ragazzi con “La Ciambella Addormentata…nel forno”

PORTO SAN GIORGIO - In scena domenica 12 gennaio la compagnia toscana “Nata-Nuova Accademia del Teatro d'Arte", formazione con un'attività trentennale, riconosciuta dal MIBACT come Teatro di rilevanza nazionale nel campo del Teatro di Figura

Dopo la pausa natalizia, tutto è pronto per il terzo appuntamento di Domenica a Teatro, stagione di spettacoli per bambini e famiglie, promossa dal Comune di Porto San Giorgio e da Proscenio Teatro Ragazzi, per la direzione artistica di Marco Renzi. Il progetto fa parte di TIR, Teatri in Rete, il più grande circuito di teatro per l’infanzia e l’adolescenza nella parte sud della Regione Marche, rete che consorzia nove Comuni nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

In scena domenica 12 gennaio la compagnia toscana “Nata-Nuova Accademia del Teatro d’Arte”, formazione con un’attività trentennale, riconosciuta dal MIBACT come Teatro di rilevanza nazionale nel campo del Teatro di Figura. Presentano una delle loro produzioni più fortunate: “La ciambella addormentata nel forno” dove l’arte dell’attore si intreccia con quella dei pupazzi e delle figure animate in una rivisitazione divertentissima della celeberrima favola de “La Bella Addormentata nel Bosco”.

“Raccontare una storia è un po’ come cucinare – spiegano dalla compagnia teatrale – ci vogliono fantasia e passione, esperienza e creatività; ma soprattutto, ci vogliono gli “ingredienti” giusti: cose sane e genuine, perché le storie, come il cibo, sono un alimento essenziale della nostra vita. “La Ciambella Addormentata…nel forno” narra l’avventura di due “pâtissiers” alle prese con una ricetta molto speciale. Un giorno i due pasticceri, mentre sono al lavoro nel proprio laboratorio, ricevono un ordine molto particolare: il Conte De Abat Jour festeggia il suo compleanno e i due cuochi dovranno creare una torta unica, qualcosa che possa accontentare i difficili gusti del Conte e dei suoi invitati. Per preparare un dolce “da favola”, il duo dovrà utilizzare tutta la sua fantasia e metterci dentro qualcosa che lo renda veramente originale! È così che i due personaggi, con l’ausilio di ingredienti e utensili da cucina, prepareranno il proprio dolce, immaginandone e raccontandone la storia ispirata alla fiaba classica de “La Bella Addormentata”, parte di quei racconti che le nonne ci leggevano da bambini, quando preparavano per noi dolci e biscotti fatti con amore, per nutrirci e accompagnarci nella nostra crescita”.

E’ possibile prenotare il biglietto allo 0734/440348 – 440361 dal lunedì al venerdì, ore 9\13,30, in altri orari al 335/5268147. Ingresso unico € 5,00, promozione per gruppi a partire dalle 10 persone. La biglietteria al Teatro Comunale sarà aperta a partire dalle ore 15,30. Lo spettacolo, com’è oramai tradizione della stagione sangiorgese, verrà anticipato dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento. Leggere è importante, anzi, fondamentale nello sviluppo e nella crescita di ciascuno di noi, attraverso questa iniziativa cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo allo sviluppo e alla conoscenza del libro. L’ingresso in sala sarà possibile dalle ore 16,30, l’inizio è fissato alle ore 17,00.