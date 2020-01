POLITICA - Tra i primi ad aderire ci sono alcuni civitanovesi: il consigliere comunale Stefano Ghio, e gli ex consiglieri Piero Gismondi e Paolo Rachiglia

di Laura Boccanera

Civici a sostegno del candidato di centrosinistra, nasce la lista “Le nostre Marche”, una civica regionale al cui interno figurano varie figure del civismo regionale, ex consiglieri comunali e persone confluite in nuovi partiti come Demos. Lo scopo è quello di sostenere il candidato presidente di centrosinistra. Fra le prime adesioni figurano i nomi del consigliere comunale di Civitanova Stefano Ghio, degli ex consiglieri della lista La Nuova città, Piero Gismondi, confluito di recente in “Italia in comune”, il partito del sindaco di Parma, e poi Paolo Rachiglia, anche lui ex consigliere di maggioranza della giunta Corvatta.

Tra i nomi regionali quello di Gaetano Massucci di Demos e Natalia Conestà. Figure diverse accomunate da un riformismo civico: «Vogliamo così porre sul terreno dell’offerta politica regionale una forza pragmatica, riformista, moderata, composta di personalità della società civile e di amministratori che hanno dimostrato sul campo, con la propria azione e la propria storia una prassi di buon governo e di trasparenza – dicono dal nucleo fondativo di Le nostre Marche -. Un personale politico che non risponde ai riflessi condizionati delle categorie ideologiche né soprattutto alla catena di comando di quei partiti nazionali che hanno spesso visto nelle Marche un territorio per sperimentazioni o giochi politici lontani dai reali interessi dei marchigiani. Gli strumenti saranno la competenza e la compostezza del linguaggio, l’antipopulismo, l’antisovranismo ed il perseguimento del solo interesse pubblico». Questi i primi firmatari del progetto: Stefano Massimiliano Ghio, Gaetano Massucci, Paolo Rachiglia, Tommaso Sanna, Mattia Magagnini, Marco Gnocchini, Lidio Palumbo, Paola Petrelli, Natalia Conestà, Emanuela Lanfranchi, Antonella Moretto, Piero Gismondi, Taddei Domenico, Sergio Andrenacci, Febi Savino, Mauro Masili, Vittorio Cecarini, Francesco Nuzi.