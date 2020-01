LAVORO- "Occorre da subito un nuova politica di sviluppo produttivo e industriale di lungo periodo – spiega Quaglietti – e non provvedimenti provvisori che non risolvono la situazione disarmante attuale"

“Il prossimo Governo regionale, di qualunque colore politico, deve mettere al primo posto la lotta alla disoccupazione e alla povertà dilagante, in particolare nel Fermano e nell’Ascolano”. Lo afferma il coordinatore marchigiano dell’USB, Andrea Quaglietti.

“Nel Fermano la crisi vera sta arrivando solo adesso, e molti dovranno prepararsi ad effetti molto pesanti. Nell’Ascolano invece – sostiene Quaglietti – il declino industriale è iniziato ormai da oltre 10 anni, e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti : decine di migliaia di senza lavoro, per lo più espulsi dalle fabbriche chiuse e delle aziende di servizi e del commercio senza ricavi, e una diminuzione del reddito che non farà che deprimere ancora i consumi locali”.

Per l’USB il Governo regionale che verrà, dopo le elezioni di primavera, dovrà impegnarsi prioritariamente in questa direzione ma “senza fare promesse o annunci ai quali non segue nulla o quasi. Occorre da subito un nuova politica di sviluppo produttivo e industriale di lungo periodo – spiega Quaglietti – e non provvedimenti provvisori che non risolvono la situazione disarmante attuale. Solo in questo modo si potrà arginare la crisi sociale che è in atto da anni, ad Ascoli, nel Piceno e sempre di più anche nel Fermano.” L’USB si impegna presso i suoi uffici di Ascoli e Fermo, ad assistere tutti i disoccupati e le famiglie in grande difficoltà per la mancanza di lavoro e reddito. Info . 3494103507