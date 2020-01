MIBACT - L'assessore regionale: "La sede, scelta con criteri obiettivi ricade su un territorio che viene con questo straordinario risultato arricchito di grandi opportunità. Quando si fa gioco di squadra si riescono a raggiungere non solo obiettivi ma anche sogni"

“Sono contenta ed orgogliosa. Un obiettivo importante, raggiunto in maniera corale. Ringrazio in particolare il Ministro Franceschini che io stessa ho contattato”. Con queste parole, riportate in una nota stampa diffusa in mattinata, l’assessore regionale Anna Casini plaude alla scelta del ministro di assegnare la sede della Soprintendenza delle Marche del sud ad Ascoli.

“La sede, scelta con criteri obiettivi – aggiunge la Casini nel comunicato stampa – ricade su un territorio che viene con questo straordinario risultato arricchito di grandi opportunità. Quando si fa gioco di squadra si riescono a raggiungere non solo obiettivi ma anche sogni”.