FERMO - La donna proviene da una città del nord delle Marche. Le persone che sono state in contatto diretto con lei sono state sottoposte a profilassi antibiotica

E’ arrivata questa mattina all’alba ed è stata subito ricoverata, dopo un passaggio al pronto soccorso del suo luogo di residenza, per meningite meningococcica nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Murri, reparto guidato dal primario Giorgio Amadio. Si tratta di una donna di circa 50 anni proveniente da una città del nord delle Marche.

Dal luogo di provenienza della donna è ovviamente scattata la profilassi antibiotica per una novantina di persone, ossia quelle che sono state a contatto diretto con la donna. La gran parte dei contatti stretti è stata identificata e sottoposta a trattamento, come disposto dalle direttive delle linee guida per la gestione delle meningiti batteriche del ministero della Salute. La notizia è stata inoltrata a tutti i medici di medicina generale e i pediatri della zona.