Regionali, Battistoni (Fi): “M5S scarica il Pd,

si sposta dal colpo che la sinistra

riceverà alle prossime elezioni”

ELEZIONI - Il commissario regionale FI: "Il M5S si è defilato in tempo per non essere travolto dall'unica certezza politica che oggi c'è in Italia: il centrodestra, coalizione che da anni è sempre unita e che riuscirà in primavera a guidare la Regione nelle ambizioni che le competono"

17 Gennaio 2020 - Ore 08:49 ...