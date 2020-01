FERMO - Rassegna allestita per le scuole del Comune, prima nella parte sud delle Marche, proseguirà nelle giornate di mercoledì, giovedì e ancora con altri cinque appuntamenti fino al 28 aprile. Al Teatro dell'Aquila ora in scena Pinocchio, spettacolo della compagnia "Accademia Perduta-Romagna Teatri" di Ravenna

E’ cominciata questa mattina la 34^ edizione di Tit – Teatri In Rete, stagione di teatro per le scuole del Comune di Fermo, la prima nata nella parte sud della Regione Marche che proseguirà anche nelle giornate di mercoledì e giovedì e ancora con altri cinque appuntamenti fino al 28 Aprile.

Per molti si è trattato e si tratterà della prima volta in un teatro e di fronte ad uno spettacolo fatto dal vivo, esperienza sicuramente necessaria tanto più oggi dove viviamo in una società che spesso confonde virtualità e realtà.

In scena al Teatro dell’Aquila la compagnia “Accademia Perduta-Romagna Teatri” di Ravenna, una formazione storica del teatro ragazzi italiano con oltre quarant’anni di ininterrotta attività alle spalle, che presenta la loro ultima produzione “Pinocchio” (foto), uno spettacolo straordinario per le scuole dell’infanzia e primo ciclo della primaria, per la regia di Claudio Casadio, con Maurizio Casali e Mariolina Coppola, dove poesia, magia e incanto sanno sicuramente catturare l’attenzione dei più piccoli e portarli in quel mondo straordinario della favola e del teatro, dove tutto è possibile.