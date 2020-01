REGIONE - Il governatore in una nota stampa: "Segnale che stiamo lavorando bene, stimolo per migliorare anche nel 2020”

“Per l’Istat le Marche, nel 2018, registrano la più elevata crescita del Pil a livello nazionale: +3%. Segnale che stiamo lavorando bene, stimolo per migliorare anche nel 2020”. E’ quanto annuncia, in una nota stampa, il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.

“Un ‘più 3 per cento’ netto: è quanto hanno registrano le Marche, nel 2018, a livello di crescita del Prodotto interno lordo: la ‘ricchezza’ generata nell’arco temporale di un anno in termini di beni e servizi. Risulta l’incremento più elevato su scala nazionale. Il dato – si legge nella nota stampa della Regione a firma Ceriscioli – è stato diffuso dall’Istat, nell’ambito del report sui conti economici territoriali 2016-2018. Secondo l’Istituto nazionale di statistica registriamo la crescita più elevata sull’anno precedente – commenta il presidente della Regione – Insieme ai dati positivi di crescita occupazionale e diminuzione della disoccupazione, sono il segnale che stiamo lavorando bene. L’occupazione 2015/19 nelle Marche è cresciuta del 3%, in Emilia Romagna del 2,8%, la disoccupazione nelle Marche è -1,2% in Emilia Romagna -1,4%. Siamo al passo con le migliori regioni italiane. Questi risultati sono lo stimolo a fare sempre di più, nel 2020, per sostenere lo sviluppo e l’occupazione della nostra bellissima terra”.