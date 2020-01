Alessandrini sarcastico: “La Marcozzi non si arrabbi, io avrei voluto lei alla guida di Forza Italia”

Usa l’ironia, il vicesegretario regionale del Pd Fabiano Alessandrini, per rispondere a Jessica Marcozzi di Forza Italia, che aveva replicato duramente al suo intervento sull’arrivo di un commissario da fuori regione per guidare il partito azzurro nelle Marche.



“ Mi stupisce che la consigliera regionale Jessica Marcozzi se la sia presa per le mie considerazioni geografiche sul senatore Francesco Battistoni da Montefiascone – nota Alessandrini – L’ennesimo commissario paracadutato da Roma, dopo Fiori e Arrigoni da Lecco per la Lega, a guidare i partiti del centrodestra marchigiano. Io parlavo pensando di farle un favore. Chi meglio di lei, che è anche capogruppo in regione, per guidare forza Italia nelle Marche?! La classe dirigente marchigiana di FI e Lega non si sente sminuita ad essere sistematicamente telecomandata dall’esterno? Com’è, prima gli italiani, ma tra gli italiani c’è chi viene ancora prima dei marchigiani?”.

La Marcozzi evidenziava nel suo intervento la proficua attività svolta in Parlamento dal senatore Battistoni a beneficio delle Marche, in particolare sui terremotati. “Quanto agli enormi meriti del senatore Battistoni enunciati dalla Marcozzi, preferisco non pronunciarmi – continua Alessandrini – Nutro pero seri dubbi che la popolazione marchigiana si sia resa conto della sua azione salvifica verso la nostra regione. Da marchigiano credo di conoscere abbastanza bene i miei conterranei, tanto da poter dire che quando arriva uno da fuori a pontificare su tutto, dicendo che fino ad ora non ci abbiamo capito nulla, di solito non cattura le nostre simpatie, anzi, aumenta la nostra proverbiale diffidenza!”