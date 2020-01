La Carmen di Bizet al Teatro

dell’Aquila in due spettacoli

FERMO - Anteprima per giovani giovedì 6 febbraio alle 17.00, poi in scena sabato 8 alle 21.00 con percorsi di accessibilità per non udenti. Spettacolo firmato da Paul-Émile Fournycon e Beatrice Venezi, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini, coproduzione della Rete Lirica delle Marche con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi

31 Gennaio 2020 - Ore 12:13 ...