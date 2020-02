SANITA' - Il governatore Luca Ceriscioli ha presentato la nuova risorsa digitale per conoscere giorno per giorno tutte le prestazioni disponibili sul territorio. «Negli ultimi 4 mesi soddisfatte tra il 97 e il 99% di richieste»

Basta un clic per sapere tutto sulle liste d’attesa e le prestazioni sanitarie disponibili sul territorio. Una possibilità che è disponibile da oggi, ad annunciarlo il governatore Luca Ceriscioli, insieme al presidente della Commissione Sanità Fabrizio Volpini. «Da oggi in poi con un semplice clic ogni cittadino potrà monitorare in modo del tutto trasparente tutti i posti disponibili alle ore 8 del mattino per prestazioni sanitarie – dice Ceriscioli –, classi di priorità (breve, differita, programmata) e area vasta di interesse, struttura per struttura». Per accedere alle informazioni basta collegarsi al sito www.regione.marche.it/tempidiattesa e cliccare alla voce “disponibilità Cup”, quindi inserire i dati relativi alla prestazione richiesta e alla priorità.

«Attivato il sistema bonus/malus e delle liste di garanzia che ha permesso di soddisfare – continua Ceriscioli –, negli ultimi 4 mesi, tra il 97 e il 99% di richieste, garantite le visite e gli esami entro i tempi decisi dal medico grazie all’aumento di circa 60mila posti disponibili tra strutture pubbliche e convenzionate. Abbiamo puntato a rendere il servizio sempre più accessibile e trasparente per i cittadini. Stiamo ottenendo quei valori straordinari già confermati alla fine dell’anno, ma la cosa più interessante è che facciamo un ulteriore salto di qualità sulla trasparenza delle disponibilità permettendo a tutti di poter accedere al quadro di quanto verrà offerto nella giornata in termini di attività specialistica sull’intero territorio regionale. Ora, quasi azzerate le liste di attesa, lavoriamo per rendere più celeri possibile i tempi della prenotazione eliminando anche le code agli sportelli e al telefono». «Da medico, prima ancora che come amministratore – ha commentato Volpini -, devo dire che la situazione è nettamente migliorata da quando è stata messa in campo quella che ritengo una vera e propria rivoluzione sulle liste di attesa. I codici di priorità sono finalmente rispettati. Procede bene anche la dematerializzazione della ricetta arrivata a punte che sfiorano il 90% in alcune aree».

</