FERMO - Il dirigente di Fdi e Matteo Monti duri su Ceriscioli:"La promozione del territorio si pianifica, così è solo propaganda elettorale"

Fratelli d’Italia all’attacco del governo regionale. il responsabile nazionale piccolo comuni di Fdi Andrea Putzu e Matteo Monti del coordinamento provinciale firmano un duro affondo verso il presidente Luca Ceriscioli, per l’incarico assegnato nei giorni scorsi per consulenze di marketing.

“Dopo l’incarico ad hoc per un compagno di partito, il Presidente della Regione del Partito Democratico ha il coraggio di sperperare altri soldi dei cittadini per fare propaganda elettorale, scelta che case anche sulle spalle dei terremotati in quanto vice commissario per la ricostruzione – notano gli esponenti di Fdi – In 5 anni dove si è speso poco e male per promuovere la nostra bellissima regione, ora, a 4 mesi dalle elezioni Ceriscioli si permette di spendere 33mila euro per consulenze di marketing”.

Una scelta che secondo Putzu e Monti sa di propaganda elettorale. “Una trovata geniale che finge una soluzione per promuovere la nostra Regione, stipendiata con i soldi dei contribuenti. Il tutto nonostante il Pd sembra non voler neanche ricandidare Ceriscioli a governatore delle Marche. Una campagna marketing si pianifica in un ciclo annuale con soldi a bilancio ben precisi, non a 4 mesi dalle elezioni. Dovrebbe servire a promuovere il nostro territorio, ma dopo un governo quinquennale che è stato disastroso per la nostra Regione non potevamo aspettarci altro”.