PORTO SANT'ELPIDIO - In tanti alla serata col presidente Marsilio:"Sentiamo una grande voglia di ricostruire le Marche; via alla campagna d'incontri sui temi più sentiti"

Sala gremita al ristorante Il gambero di Porto Sant’Elpidio per l’incontro promosso dal coordinamento cittadino di Porto Sant’Elpidio di Fratelli d’Italia, con la partecipazione del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, affiancato dal candidato governatore, on. Francesco Acquaroli. Hanno partecipato il capogruppo in consiglio regionale Elena Leonardi, il responsabile nazionale degli enti locali Guido Castelli, Giuseppe Galasso di Anci Giovani, il coordinatore regionale Carlo Ciccioli. Gli organizzatori Andrea Putzu, Giorgio Marcotulli ed il coordinatore Provinciale Andrea Balestrieri esprimono grande soddisfazione per la grande partecipazione ed i temi interessanti trattati a questo incontro.

Una serata che ha visto toccare diversi temi: infrastrutture, sanità, post sisma: “Dopo tre anni e mezzo – notano i promotori dell’incontro – siamo ancora in una situazione scandalosa. Si è parlato molto di lavoro, della crisi del settore calzaturiero, passando per il turismo e per il problema dall’erosione costiera a Porto Sant’Elpidio”. Presenti anche diversi esponenti di Fratelli d’Italia a livello provinciale e regionale. “I vari coordinamenti della provincia di Fermo sono già al lavoro per preparare i prossimi eventi sui territori. Andremo ad affrontare nello specifico tutte le principali problematiche che interessano la nostra regione. Sentiamo una grande voglia di ricostruire le Marche e siamo sempre più determinati e convinti che ciò avverra, grazie al determinante contributo del nostro candidato alla presidenza Francesco Acquaroli”.