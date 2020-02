CARROCCIO - Arrigoni: "Quasi 120 gazebo in tutte le Marche per promuovere le idee di buon governo della Lega". Lucentini: "Apriamo ufficialmente la campagna elettorale"

Tre giorni di grande impegno e passione per i militanti della Lega che oggi, domani e domenica saranno con i gazebo nelle piazze marchigiane. Ringrazio i nostri meravigliosi militanti che si daranno il cambio nei gazebo, da oggi a domenica, per portare nelle piazze di tutte le Marche i vessilli della Lega – Salvini Premier” dichiara il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche. “Per chi lo vorrà sarà possibile tesserarsi alla Lega per il 2020 e sottoscrivere le nostre due proposte di legge di iniziativa popolare per l’abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in Parlamento, rivendicando così il valore del voto alle elezioni e la possibilità di avere in futuro dei governi stabili, e per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica insieme all’abolizione dell’istituto dei senatori a vita”.

“In questi tre giorni – continua Arrigoni – promuoveremo le idee di buon governo della Lega per le Marche e daremo ufficialmente il via al tesseramento, che in queste prime ore sta andando alla grande. In diversi gazebo è stato infatti necessario richiedere nuove tessere! L’obiettivo della Lega di superare abbondantemente i 3.224 tesserati del 2019 è quindi a portata di mano”.

Ad indicare dove saranno i gazebo del Carroccio nel Fermano è il coordinatore provinciale Mauro Lucentini: “Dopo questa mattina, a Sant’Elpidio a Mare ci saremo anche domani dalle 9 alle 13 in viale Roma e dalle 15 alle 20 in corso Garibaldi. Domani saremo anche a Montegranaro dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 in viale Zaccagnini. Domani a Monte Urano dalle 10 alle 13 in località Triangolo, via Bolsena. A Porto San Giorgio domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 in piazza Matteotti, e anche domenica dalle 10 alle 13. A Marina di Altidona domani dalle 9,30 alle 13 in via Colombo, idem domenica. A Fermo oggi pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30 in via Mazzini, domani dalle 9,30 alle 12,30 in piazza de Popolo e stesso orario e luogo anche domenica. A Porto Sant’Elpidio domenica dalle 10 alle 13 in via Cesare Battisti mentre a Monte Giberto dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 in via Diaz. Con questi banchetti apriamo la campagna elettorale che vede interessati diversi Comuni del Fermano tra cui la città capoluogo di provincia, e le elezioni regionali”.