Dopo la Fespo di Zurigo, Itinerando di Padova e la Bit di Milano, il 15 e 16 febbraio il Comune di Sarnano ha partecipato con la Regione Marche al Cosmobike show di Verona, la fiera dedicata al mondo del cicloturismo, per promuovere il progetto “Sarnano Terra di Ciclismo”.

“Cosmobike show – spiegano dal comune di Sarnano – è una fiera rivolta agli appassionati del mondo del bike che promuove l’uso della bicicletta, la mobilità ciclabile e il cicloturismo. La fiera può contare sulla partecipazione di centinaia di espositori da tutto il mondo e sul coinvolgimento di un media partner di massima rilevanza nel settore come La Gazzetta dello Sport. Sarnano ha partecipato insieme al Consorzio Noi Marche, alle Associazioni Sarnano in Bici e Sibillini Park Enduro, allestendo il proprio desk all’interno dello stand della Regione Marche”.

«Da alcuni anni la Regione Marche supporta iniziative per lo sviluppo del cicloturismo: dal portale Marche Outdoor, che mappa gli itinerari sul territorio alla definizione dei requisiti e delle buone pratiche che le strutture ricettive e gli operatori economici dovrebbero adottare per inserirsi in questo segmento – commenta il sindaco di Sarnano Luca Piergentili, presente in fiera – Il Comune di Sarnano crede moltissimo nella necessità di investire in questo settore, in cui abbiamo già due associazioni molto attive. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato il progetto ‘Sarnano Terra di Ciclismo’: una serie di interventi dedicati a sviluppare iniziative in questo settore. In particolare, abbiamo consolidato delle partnership con tour operator specializzati, aderito al progetto Marche Outdoor, in cui Sarnano è inserito all’interno dell’itinerario Sibillini Rebirth, avviato corsi di formazione gratuita per accompagnatori cicloturistici e aperto un dialogo con gli operatori economici per aiutarli a confezionare un’offerta a misura di cicloturista. La partecipazione a Cosmobike ci ha permesso di constatare ancora una volta il forte interesse per le Marche: abbiamo portato con noi molti materiali informativi, dai nuovi dépliant di presentazione del Comune alle cartine dettagliate degli itinerari ciclabili, e abbiamo potuto riscontrare un grande apprezzamento da parte del numeroso pubblico”.

“Già da tempo, infatti, il Comune di Sarnano, grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni Sarnano in Bici e Sibillini Park Enduro – aggiungono dal Comune – ha mappato circa 120 km di itinerari per bicicletta e Mountain Bike, 3 percorsi per il Bike Enduro e ha supportato le stesse associazioni nell’organizzazione di eventi, competizioni ed escursioni organizzate, anche in e-bike. L’introduzione della bicicletta con pedalata assistita, infatti, ha ampliato moltissimo il segmento del cicloturismo, coinvolgendo anche le persone meno allenate desiderose di scoprire una forma di turismo lento, che permette di esplorare i territori stando a stretto contatto con la natura e le comunità locali”.

A breve, Sarnano sarà anche protagonista di un appuntamento di rilevanza internazionale. “Dopo la positiva esperienza del 2018, quest’anno ospiteremo di nuovo la tappa regina della gara ciclistica Tirreno Adriatico, con l’arrivo in salita a Sassotetto – continua Piergentili – si tratta di un evento con copertura mediatica mondiale che, per la sua spettacolarità, richiama sul territorio moltissimi appassionati: basta pensare che il tratto di strada tra Sarnano e Sassotetto è stato anche citato dal campione britannico Simon Warren come una delle 10 salite più affascinanti d’Italia”.