Milleproroghe e sisma, Confindustria:

“Importanti emendamenti non approvati,

incontreremo i parlamentari del territorio”

TERREMOTO - Dalla sigla degli imprenditori: "in sede di conversione del cosiddetto decreto Milleproroghe, le commissioni Bilancio e Affari Costituzionali non hanno approvato alcuni fondamentali emendamenti tra cui quello relativo alla proroga dal primo gennaio 2020 al primo gennaio 2021 della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento"

