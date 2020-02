PORTO SAN GIORGIO - Appuntamento a lunedì 24 febbraio, alle ore 16.00, all'interno della Sala Comunale Imperatori. Sul tavolo dei relatori verranno messe a fuoco le idee innovative di studenti, aziende del settore e non, inoccupati, commercianti ed operatori turistici. Iniziativa allacciata al progetto del Flag Marche Sud "Un Mare di idee”

Il Flag Marche Sud sta per pubblicare un nuovo bando avente ad oggetto lo “sviluppo del commercio a miglio zero” per interventi effettuati all’interno dei Comuni facenti parte del Flag, ovvero Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.

L’evento rientra nell’ambito del progetto promosso dal Flag Marche Sud “Un Mare di idee”, che si pone l’obiettivo ambizioso di rilanciare il settore ittico locale attraverso idee e progetti pensati e portati avanti da studenti, aziende del settore ittico e non, inoccupati, commercianti, operatori turistici, chiunque abbia voglia di mettere il proprio talento a disposizione dell’innovazione.

Per questo il percorso di messa a punto dei progetti, prevede l’accompagnamento costante al promotore, dalla generazione dell’idea alla richiesta di contributo. Per illustrare le caratteristiche del bando e le procedure per accedere ai finanziamenti è stato organizzato un seminario – info day il 24 febbraio a Porto San Giorgio, nella Sala Comunale Imperatori di Via Oberdan,1.

Il seminario di lunedì è, pertanto, solo il primo di una serie di appuntamenti che avranno come obiettivo finale la messa a punto di progetti sostenibili, con l’affiancamento costante di Consulenti specializzati della società Partner srl.

Per questa specifica misura di finanziamento, di prossima uscita, l’obiettivo è la creazione di sbocchi competitivi sul mercato al dettaglio per i pescatori, tramite iniziative comuni per innovare la commercializzazione del prodotto ittico locale (tal quale o trasformato), al fine di incrementare il valore aggiunto, innalzare il livello di servizio e creare nuove opportunità di lavoro.

Dopo i saluti del Presidente del Flag Marche Sud, Filippo Olivieri e del Sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira, si entrerà nel vivo con l’intervento del Direttore Flag Marche Sud, dr Sergio Trevisani. A seguire 16.15 Stefano Tulli, Innovare è possible: Casi di successo. Alle 16.45 Partner srl, presentazione degli interventi 1.D.1-Sviluppo commercio “a miglio zero”.