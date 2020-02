COVID-19 - Sono tutti nella provincia di Pesaro e Urbino. A comunicarlo il Gores. Domani i riscontri all'Istituto superiore della sanità. Nessun tampone positivo nelle altre province

Altri cinque casi di Coronavirus nelle Marche, tutti in provincia di Pesaro: salgono a undici i contagiati. A dirlo è il Gores. «Nella giornata di oggi la Sod Virologia ha rilevato 5 tamponi positivi al Coronavirus, tutti provenienti all’Area Vasta 1, provincia di Pesaro e Urbino. Questi 5 campioni saranno inviati domani all’Istituto superiore di sanità per la conferma. Nessun campione positivo è risultato nelle altre province».

Oggi comunque la direttrice dell’Asur Marche, Nadia Storti, ha spiegato che in regione non c’è il ceppo ma che tutti i casi sono legati a contagi con chi arriva da altre regioni. I casi sinora registrati sono tutti nel Pesarese. Una coppia di anziani di Fano è ricoverata in rianimazione mentre sta bene lo studente del liceo Marconi di Pesaro, che non ha febbre. «Continuiamo nell’impegno di informarvi tempestivamente sui risultati delle analisi di laboratorio non appena queste si rendono disponibili – ha detto il presidente Luca Ceriscioli – perché crediamo importante che possiate valutare correttamente, conoscendo le notizie, piuttosto che angosciarvi con le fake news».

In caso di dubbi rispetto alle proprie condizioni di salute non ci si deve recare al pronto soccorso o presso gli studi dei medici di famiglia, ma bisogna telefonare a questi ultimi, alla guardia medica o al numero verde 800936677 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20).