L'AZIENDA affronta l'emergenza cercando di restare sempre a fianco ai suoi clienti, attraverso l'utilizzo di canali comunicativi in rete e social network. Il 50 percento dei dipendenti lavora da casa e sono state adottate numerose misure di sicurezza per prevenire il contagio. Il titolare Ernesto Cascioli: «Ne sono molto fiero. Dopo un periodo buio, c'è sempre un raggio di sole»

di Elisabetta Pugliese

«Stiamo approfittando di questo momento difficile per sperimentare nuove tecniche di lavoro, attraverso lo smart working e l’home working, stiamo digitalizzando l’azienda con l’utilizzo approfondito di vari canali comunicativi e social, in modo da restare comunque in contatto con i nostri clienti e allo stesso tempo porre attenzione alla salute dei nostri lavoratori. Abbiamo anche adottato tutte le misure di sicurezza e prevenzione diramate dalle autorità competenti, per mantenere la distanza di sicurezza e un alto livello di disinfezione. Ne sono molto fiero, è indubbiamente un messaggio positivo, vogliamo restare accanto a tutti coloro che si affidano ai nostri servizi». Sono queste le parole con cui Ernesto Cascioli, titolare della Cascioli Group, racconta il modo in cui la sua azienda si sta muovendo per affrontare l’emergenza Coronavirus. Il gruppo è leader del settore automotive nelle Marche e in Abruzzo e commercializza importanti marchi, quali Bmw e Mercedes.

Il periodo non è semplice, perché mentre il rischio di contagio insorge, bisogna cambiare il modo di gestire il lavoro, ma questo non è affatto un problema, come spiega Cascioli: «Personalmente mi sto occupando della digitalizzazione dell’azienda, posso fieramente dire che attualmente siamo in grado di avere il 50 percento del personale che lavora da casa. Sono sistemi abbastanza nuovi per noi – ha commentato – ma l’amministrazione riesce comunque a garantire i suoi servizi, attraverso l’utilizzo di firme grafometriche e di documenti digitali. Abbiamo anche delle ragazze che gestiscono i nostri canali social da casa, stiamo cercando di essere totalmente presenti tramite Whatsapp, Facebook, Facetime, le Live Chat, Skype, Messenger, Instagram ed e-mail. Le nostre collaboratrici stanno gestendo anche le telefonate – ha sottolineato il titolare dell’azienda – agendo da intermediari tra la clientela e i venditori, che a loro volta si mettono poi in contatto tra loro. Stiamo cercando di trasformare un periodo spiacevole in qualcosa di positivo, preservando la salute dei nostri lavoratori e degli utenti che si rivolgono a noi».

Il lavoro in digitale, però, non è l’unico provvedimento preso dalla Cascioli Group, anche perché le officine restano comunque aperte: «Devono garantire un servizio di assistenza giorno e notte, per questo motivo abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza possibili – ha raccontato il titolare – abbiamo distribuito le mascherine, installato dei dispenser di soluzioni disinfettanti e attaccato adesivi al pavimento, affinché si possa continuare a mantenere la distanza di sicurezza raccomandata. Abbiamo intensificato le pulizie dei nostri showroom, le ditte che se ne occupano vengono più volte al giorno, e non solo: sia per le auto utilizzate dall’azienda, che per quelle portate in officina dai nostri clienti, offriamo un servizio di sanificazione e igienizzazione approfondita». Si mostra speranzoso e ottimista Ernesto Cascioli, fortemente convinto che tutta questa emergenza prima o poi verrà risolta: «Dopo un momento duro e difficile, c’è sempre un raggio di sole – ha concluso – cerchiamo di lavorare con positività e di approfittare per sperimentare nuove tecniche di lavoro più smart ed efficienti, che potranno certamente tornarci utili in futuro».

I clienti potranno contattare la Cascioli Group attraverso questi canali di comunicazione:

Live Chat: cascioligroup.it

Skype: Cascioli Group

Facetime: +39 346 43 34 371

WhatsApp: +39 346 43 34 371

Facebook: Cascioli Group

Messanger: Cascioli Group

Instagram: cascioli.group

Mail: [email protected]

(servizio promoredazionale)