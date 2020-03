VIRUS - "Chiediamo anche che Governo metta in campo ammortizzatori sociali straordinari e generalizzati, strumenti di sostegno al reddito ed alle imprese impegnate in questa necessaria opera di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori"

“L’emergenza del virus Covid-19 chiede a chiunque, a partire dalle istituzioni stesse, di seguire rigorosamente un’etica della responsabilità molto concreta, i cui effetti riguardano ogni persona. Non esistono vite preziose, da una parte, e vite che si possono anche sacrificare, dall’altra. Proprio in questa circostanza finalmente dev’essere chiaro e indiscutibile che le persone non sono riducibili a ‘risorse umane’, a strumenti impiegabili a tutti i costi per i fini produttivi e di acquisizione del profitto. Perciò il lavoro deve essere svolto in condizioni di tutela e di rispetto per ciascuno“. E’ quanto chiedono da ‘Dipende da Noi‘ la formazione politica nata di recente nelle Marche.

“Bisogna che tutte le aziende siano chiamate da subito a predisporre le necessarie protezioni per le persone, nonché a bonificare gli ambienti e i macchinari. Questo richiede una sospensione immediata delle attività per i prossimi giorni o per le prossime settimane, a seconda dei casi.

Anche le aziende che svolgono servizi pubblici fondamentali, comprese quelle del settore sanitario, devono poter garantire sicurezza al loro personale. In un momento come questo non è accettabile che i lavoratori e le lavoratrici debbano ricorrere allo sciopero, come sta avvenendo in queste ore, per ottenere la tutela della propria salute e quella della comunità in cui vivono.

Per questo il movimento politico regionale Dipende da Noi chiede alle autorità competenti di assumere i provvedimenti necessari a far sì che le imprese provvedano a soddisfare questa esigenza indispensabile di umanità, di giustizia, di solidarietà concreta. A tale scopo chiede anche al Governo di mettere in campo ammortizzatori sociali straordinari e generalizzati, strumenti di sostegno al reddito ed alle imprese impegnate in questa necessaria opera di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori”.