VIRUS - Con l'aggiornamento di questa mattina il Gruppo operativo regionale sull'emergenza sanitari ha comunicato gli ulteriori 174 casi positivi da Covid19 rispetto a ieri

Coronavirus Marche: nell’aggiornamento di questa mattina il Gores ha comunicato che i tamponi positivi, nella nostra regione, a oggi sono complessivamente 899 (174 in più rispetto a ieri), su un totale di 2561 campioni testati.

Tra questi si registra anche il primo caso a Grottazzolina. Il sindaco Alberto Antognozzi invita i concittadini alla calma spiegando come siano scattate le procedure per mettere in quarantena tutti coloro che abbiano avuto contatto con il soggetto risultato positivo.

Sempre dal Gores, ieri la nefasta notizia dell’aumento dei decessi arrivati, ieri, a 9. Si tratta di 7 uomini e due donne. Sono deceduti un 81enne di Ancona, un 85enne, un 72enne, un 76enne e un 92enne di Pesaro, un 84enne di Fano, un 80enne di Castelferretti. Le donne sono una 89enne di Fermignano e una 94enne di Urbania. Tutti avevano delle patologie pregresse. I morti nelle Marche sono 36. Di questi tutti avevano patologie pregresse. L’età media delle vittime è di 79,9 anni.