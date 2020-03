FERMO - Ecco il vademecum per accedere al servizio nei giorni di “clausura” forzata

#IoRestoaCasa. In questo periodo così difficile, anche le biblioteche possono dare un loro, magari piccolo contributo, facilitando l’accesso dei propri utenti a servizi on-line culturali, consentendo a tutti coloro che lo vogliano di leggere da casa, come da disposizioni governative, giornali, riviste e ebook, in modo del tutto gratuito. Un servizio reso grazie a MLOL, il portale di biblioteca digitale della Regione Marche che, per tutti i suoi cittadini, è disponibile, gratuitamente appunto, tramite l’iscrizione in una delle biblioteche dei due poli marchigiani. Libri in formato digitale, quotidiani, musica, audiolibri e tanto altro ancora, passando anche per Spotify, sono queste le risorse elettroniche della grande biblioteca regionale che si potranno accedere comodamente dal computer di casa oppure direttamente da uno smartphone o tablet, avendo a disposizione migliaia e migliaia di titoli. “Nel rinnovare l’invito, assolutamente importante, di restare a casa, #IoRestoaCasa, anche la cultura e la nostra Biblioteca vogliono essere vicini a tutti, grazie alle moderne tecnologie – dichiara l’assessore alla cultura Francesco Trasatti – dando la possibilità di poter scaricare libri, giornali e musica in modo semplice e gratuito, che in questo periodo in cui le biblioteche e i luoghi di cultura sono chiusi rappresentano un modo per poter continuare a leggere e gustarsi storie comodamente da casa, casa che in questo momento è, lo sottolineo, il baluardo primario per contrastare questa emergenza”.

Come fare allora ad iscriversi?

1. Contatta la biblioteca civica di Fermo Romolo Spezioli tramite la sua pagina Facebook oppure la seguente mail: [email protected];

2. Comunica il tuo nome e cognome, codice fiscale, la tua mail e di avere preso visione dell’informativa della privacy consultabile on-line http://www.regione.marche.it/portals/0/Cultura/Biblioteche/Informativa_privacy_SBM.pdf, dando il consenso al trattamento dei dati personali. (attenzione: per coloro che non siano utenti già iscritti in una delle biblioteche dei due Poli regionali, alla riapertura delle stesse dovrà esser effettuata l’apposita registrazione, pena la decadenza dal servizio);

3. MLOL ti invierà una mail con le credenziali di accesso ed un link per abilitare il servizio;

4. al primo accesso, abbina l’account alla biblioteca di Fermo;

5. una volta entrato nel portale di MLOL, dal campo “Cerca” potrai verificare la presenza di un titolo di tuo interesse, mentre dai menù laterali potrai curiosare tra le varie categorie quanto possa maggiormente interessarti.

Ricordati di scaricare la App MLOL Reader per poter leggere tutti quei documenti che sono prestabili: Laap, infatti, renderà il file decriptato sul tuo dispositivo per 14 giorni ed è scaricabile dal menù situato nella banda grigia in fondo alla pagina.