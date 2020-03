L'ISTITUTO di credito annuncia la consegna del macchinario, costo oltre 40mila euro, al reparto di Radiologia del pronto soccorso

Il reparto di Radiologia del pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova sarà dotato di un nuovo ecotomografo che Banca Macerata ha deciso di donare all’Area Vasta 3 dell’Asur Marche. L’iniziativa è stata decisa dal consiglio di amministrazione della Banca che, con un provvedimento adottato d’urgenza, ha stanziato allo scopo un fondo di oltre 40mila euro.

«La Banca, nata con la missione del localismo, intende così continuare a dimostrare la propria sensibilità nei confronti del tessuto sociale e sanitario locale, soprattutto in questo difficile momento storico – si legge in una nota diffusa dall’istituto di credito – . Lo scenario attuale sta mostrando un inaudito sforzo dell’intero sistema sanitario: l’ospedale di Civitanova, dopo l’attivazione a struttura interamente dedicata al Covid-19, si trova in prima linea contro la lotta alla diffusione dell’epidemia e Banca Macerata, quale Istituzione del territorio, ha sentito la necessità di manifestare una concreta volontà di collaborazione e sostegno verso l’ospedale. L’ecotomografo di alta fascia donato da Banca Macerata, verrà messo a disposizione già da oggi all’Unità operativa di Radiologia del pronto soccorso di Civitanova per essere messo a disposizione di medici, infermieri e personale sanitario impegnati sul fronte della battaglia al Coronavirus. Banca Macerata, in questo così complesso momento di emergenza, continua come in passato a far parte del motore della “macchina della solidarietà” e ad essere un importante punto di riferimento dell’intera comunità con la destinazione di aiuti immediati e tangibili».