Dalla Santa Casa di Loreto, la solennità dell’Annunciazione in Tv e in streaming

VESCOVI - L'iniziativa dei Pastori vuol esprimere condivisione per il dolore che ha colpito e sta colpendo la nostra gente e vuol essere un forte segno di comunione nella preghiera tra tutte le chiese che sono nelle Marche che si affidano ancora una volta alla Beata Vergine di Loreto

I Vescovi delle Marche in occasione della solennità liturgica dell’Annunciazione del Signore, il prossimo 25 marzo, invitano tutti i fedeli a seguire dal Santuario di Loreto, sia la celebrazione della S. Messa delle ore 11.00 (trasmessa da Fano TV, in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito www.santuarioloreto.it) come pure e la recita del S. Rosario delle ore 16.00 (anch’essa trasmessa in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto” e sul sito www.santuarioloreto.it).

“Questa iniziativa dei Pastori vuol esprimere condivisione per il dolore che ha colpito e sta colpendo la nostra gente e soprattutto vuol essere un forte segno di comunione nella preghiera tra tutte le chiese che sono nelle Marche, le quali si affidano ancora una volta alla Beata Vergine di Loreto – è il messaggio dei Vescovi – Nella nostra preghiera siamo confortati dalle parole di Papa Francesco che proprio un anno fa (25 marzo 2019), venendo a Loreto dichiarava il Santuario ‘Casa dei giovani’, ‘Casa della Famiglia e ‘Casa dei malati’. Forti anche di queste indicazioni rivolgiamo la nostra preghiera a Maria, salute degli infermi. Esprimiamo ancora una volta la gratitudine ai nostri sacerdoti, ai diaconi, alle religiose e religiosi e a tutti gli operatori pastorali impegnati, in vari modi, a sostenere la fede delle nostre comunità. Un apprezzamento particolare lo rivolgiamo a tutti gli operatori sanitari che nella nostra Regione si stanno spendendo senza riserve per salvare tante vite umane. A loro ci è caro affidare il compito di essere portatori di un segno, di una benedizione, di una semplice preghiera nei confronti di coloro che sono sulla ‘soglia’ e che non hanno altra possibilità per essere accompagnati all’incontro con il Signore. La Vergine di Loreto ci benedica e rafforzi la nostra fede nel suo Figlio Gesù.”.