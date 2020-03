L’annuncio della Steat: “Sottoscritta polizza assicurativa per tutto il personale in caso di eventuali infezioni da Coronavirus”

TRASPORTI - “Ci siamo inseriti – conclude Alessandrini - nella fornitura richiesta dalla Regione Marche in Cina: abbiamo ordinato 2.000 mascherine e contiamo nei prossimi giorni di disporne”.

La Steat ha sottoscritto una polizza assicurativa a favore del proprio personale che così potrà beneficiare di particolari strumenti di sostegno economico e prestazioni assistenziali per far fronte a eventuali conseguenze derivanti da infezione da Coronavirus Covid-19. La copertura assicurativa è già in vigore e ha validità sino al 31-12-2020.

“La società, con questa iniziativa – spiegano i vertici Steat – ha inteso attivare specifiche coperture e tutele integrative a favore dei propri dipendenti, chiamati a garantire operatività in condizioni di oggettiva difficoltà per l’emergenza sanitaria in corso, nella consapevolezza dell’importanza fondamentale del servizio di Trasporto Pubblico Locale che svolge una irrinunciabile azione di garanzia a favore della mobilità dei cittadini”.

La polizza assicurativa, stipulata a favore dei dipendenti Steat, garantisce le seguenti prestazioni:

– Indennità di 100 euro al giorno, a partire dall’ottavo giorno, in caso di ricovero presso struttura ospedaliera, determinato da infezione da Coronavirus Covid-19;

– Indennità di convalescenza pari a 3.000 euro, corrisposta all’atto della dimissione da struttura ospedaliera a seguito di ricovero presso reparti di terapia intensiva per effetto di infezione da Coronavirus Covid-19;

– Pacchetto di assistenza post ricovero per favorire il recupero della condizione di piena salute, venendo incontro a esigenze familiari, tra cui l’ausilio di baby sitter, collaboratori familiari, consegna a domicilio della spesa.

“Ci è pervenuta – afferma il presidente della Steat, Fabiano Alessandrini – questa proposta che ho sottoposto al Cda, dopo aver riscontrato l’interesse da parte delle RSU: abbiamo quindi ritenuto di attivare la polizza a favore dei lavoratori. Colgo l’occasione, in proposito, per ringraziare tutti i dipendenti per la compostezza con cui stanno condividendo le difficoltà della società, seppure con la inevitabile preoccupazione per le ricadute sul sistema: dai lavoratori dell’officina che stanno garantendo la manutenzione dei mezzi, ai dipendenti degli uffici perché, anche grazie all’attivazione dello smart working, stanno mantenendo alto il livello di informazione all’utenza e stanno rispettando le scadenze per un’attività che comunque non si è completamente fermata; ma ringrazio prioritariamente gli autisti che, volenti o nolenti, sono il vero front office dell’azienda, devono prestare la propria opera a favore della collettività e sono i soggetti che corrono i maggiori rischi di contagio proprio per il continuo contatto con persone esterne”.

Alessandrini coglie l’occasione per informare che l’attività dei bigliettai assunti dalla Trasfer è stata sospesa proprio perché comportava un altissimo rischio di contagio. Per loro, come per i lavoratori della Steat, sono state attivate le procedure per accedere alle risorse del Fondo Bilaterale di Solidarietà e, se ne ricorrerà la necessità, verrà attivata la Cassa Integrazione che, con il Decreto Legge del 17/3/2020, è stata concessa in deroga al settore degli autoferrotranvieri.

L’azienda sta concretamente e puntualmente attuando le disposizioni in materia di contrasto e contenimento del contagio negli ambienti di lavoro contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione” sottoscritto il 14 marzo da Governo e Parti Sociali: permangono peraltro le difficoltà nel reperimento delle mascherine FFP2. “Ci siamo inseriti – conclude Alessandrini – nella fornitura richiesta dalla Regione Marche in Cina: abbiamo ordinato 2.000 mascherine e contiamo nei prossimi giorni di disporne”.