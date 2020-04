L’annuncio della Malaigia: “Anche le divise degli inservienti del Murri saranno sterilizzate”

FERMO - "Il lavaggio delle divise degli operatori posti alle dipendenze della società appaltatrice del servizio, d'ora in poi, sarà erogato da una società terza, già incaricata alla disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi di protezione individuale del nosocomio fermano"

“Le divise degli inservienti del Murri saranno lavate e sterilizzate da una ditta esterna”. A darne l’annuncio in consigliere regionale della Lega Marzia Maligia. “Il mio ruolo istituzionale – afferma il Consigliere Malaigia – mi impone di segnalare elementi di criticità, ma arriva anche il momento in cui posso intervenire a diffondere notizie più confortanti. Qualche giorno fa, infatti, avevo evidenziato la prassi di far lavare le proprie divise di lavoro agli stessi inservienti del Murri di Fermo, dopo averle portate a casa: una consuetudine inammissibile in questo frangente, in cui è assolutamente doveroso non trascurare alcun dettaglio per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19”.

