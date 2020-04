IMPEGNO - "In questi giorni - spiega il coordinatore Regionale Samuele Santarelli - l'intervento dei volontari fermani è stato richiesto anche presso il porto di Ancona che, come sappiamo, è una della infrastrutture più importanti delle Marche."

“Nei prossimi giorni l’attività proseguirà con la stessa intensità presso, il Reparto Navale della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto, il Presidio le Pubbliche Assistenze “Croce Azzurra” di Sant’Elpidio a Mare e “Croce Verde” di Torre San Patrizio. Le continue richieste di intervento su siti sensibili e di rilevanza strategica confermano la crescita dell’associazione e il ruolo di riferimento che la stessa progressivamente sta assumendo sul territorio regionale e provinciale. Il coordinatore e i volontari ringraziano le autorità e le realtà associative per la fiducia dimostrata. E’ stata avviata, infine, una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per la tutela degli operatoria attraverso il conto corrente n° IT81W0311169451000000000628 intestato a “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Fermo”. Sono ben accette anche donazioni di materiali ed attrezzature”.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al Coronavirus portata avanti dalla “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Coordinamento Marche”, in particolare con l’impiego di mezzi, attrezzature e operatori della sezione provinciale di Fermo che, in queste settimane, è stata impegnata in vari Comuni dell’entroterra, nonché presso i presidi delle forze dell’ordine e l’ospedale Murri .

