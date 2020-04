SPIAGGE - Il commissario regionale FI: "L'auspicio è quello che entro le prossime ore il presidente Luca Ceriscioli firmi l'ordinanza, e permetta agli operatori di preparare, tenendo conto delle dovute condizioni sanitarie, la stagione in arrivo"

“Potremmo definirlo ‘il caos calmo delle Marche’, un luogo dove non si decide e si aspetta che lo faccia qualcun altro. La Regione sta giocando con un argomento molto delicato. Argomento che Forza Italia, per prima – rimarca Battistoni – ha messo sul tavolo con la richiesta di emissione di una ordinanza con lo scopo di consentire ai titolari di concessioni di demanio marittimo, ed i loro dipendenti, di potersi recare sul posto di lavoro per iniziare opere di tinteggiatura, pulizia e livellamento degli arenili. Una richiesta sacrosanta, perché parliamo di un’ordinanza che molti governatori stanno emanando ed altri hanno già fatto come Toti in Liguria, Marsilio nel vicino Abruzzo e Zingaretti nel Lazio. Nelle Marche, da giorni, si aspetta questo testo, ma oltre ai comunicati stampa, nulla si legge. Non vorremmo che la Regione stia aspettando un provvedimento specifico dal Governo centrale, sarebbe un atteggiamento ipocondriaco errato. L’auspicio è quello che entro le prossime ore il presidente Luca Ceriscioli firmi l’ordinanza, e permetta agli operatori di preparare, tenendo conto delle dovute condizioni sanitarie, la stagione in arrivo”.

