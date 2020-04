FERMANO - Sul fronte regionale, invece, sono cinque le persone decedute nelle ultime 24 ore

Nessun decesso a causa del Coronavirus, nemmeno oggi, all’ospedale Murri di Fermo. E i ricoveri scendono a 21 con 6 pazienti dimessi e 5 trasferiti in altre strutture. Ottime notizie per la sanità dell’Area vasta 4 a partire proprio dal personale del nosocomio fermano. Ma le buone notizie non finiscono qui. Oggi, infatti, è stata chiusa ‘medicina Covid1″ sempre al Murri. Insomma una giornata di gioia per i camici fermani, con in testa il direttore dell’Area vasta 4, licio Livini che, nel commentare i dati odierni parla di “un grande successo per tutti noi. Siamo davvero una squadra fortissima”. Nel corso della giornata, come se non bastasse, sono stati dimessi, e tornati a casa, 6 pazienti e 5 sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie per il miglioramento delle loro condizioni.

Sul fronte regionale, invece, sono cinque le persone decedute nelle ultime 24 ore. Si tratta di quattro donne, tutte 86enni, e un uomo di 65 anni di Sant’Angelo in Vado. Con le loro morti la lista dei decessi nelle Marche, a causa o con concausa il Coronavirus, sale purtroppo a 911 morti: 553 uomini e 358 donne. L’età media dei deceduti è di 80,4 anni mentre le patologie pregresse sono state riscontrate nel 94,9% dei casi.