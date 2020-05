FERMO - Ogni giorno, sui canali mediatici della Biblioteca comunale, tra le prime della Regione Marche ad aderire all'iniziativa, saranno disponibili interessanti video e stimolanti letture. Non mancheranno storie, musica e laboratori

Prosegue on line l’edizione 2020 del Maggio dei Libri (che a Fermo è stato negli ultimi anni connotato da “Fermo sui Libri” al momento rinviato).

Come noto, anche la Biblioteca R. Spezioli di Fermo è fra gli aderenti, fra i primi nelle Marche, con un ricco carnet di proposte che vanno da video, letture, storie, filastrocche a laboratori, musica, foto, disegni e stampe. Il progetto fermano, lanciato on line in occasione della Giornata Mondiale del libro e già convalidato dal Centro ministeriale per il libro e la lettura, si compone di ben 13 iniziative articolate e ricche che va incontro ai gusti e ai diversi target di utenti e lettori, costituendo un vero e proprio palinsesto settimanale.

Il titolo del progetto è #iomiFermoAcasa e le attività previste, che si svolgono in determinati giorni e orari della settimana sulla pagina Facebook della Biblioteca grazie all’apporto determinante della Biblioteca Ragazzi, sono le seguenti.

Ogni martedì mattina alle ore 12.00, Primavera di letture: bibliografie settimanali a tema per piccoli lettori; ogni mercoledì pomeriggio alle ore 19.00, Storie da compagnia: video letture di storie e filastrocche inedite); ogni giovedì pomeriggio alle ore 19.00, Nati per…ascoltare: appuntamenti di ascolto delle video letture a cura delle lettrici NpL; ogni venerdì pomeriggio alle ore 16.00, Un Nido per tutti: video letture di brevi storie e piccoli laboratori creativi e manuali a cura delle educatrici del Nido Comunale di Fermo; ogni sabato mattina alle ore 12.00, Il Giardino di Carta: video/foto di attività ricreativa e laboratoriale con la carta;

Domenica 24 maggio alle ore 17,00 sulla pagina Facebook della Biblioteca, sarà condiviso e promosso il Gran Concerto di Primavera: appuntamento concertistico (in differita) con i Maestri dell’Accademia Annio Giostra di Fermo, da tradizionale appuntamento. Ogni martedì mattina alle ore 10.00 e il venerdì pomeriggio alle ore 18.00: “La cura del tempo”, letture ad alta voce, musica e video scelti e proposti dalle piattaforme on line; ogni mercoledì e sabato mattina alle ore 12.00: “Consigli di lettura; “Vertigine dell’elenco”, selezione di libri in aggiornamento settimanale in visione o in prestito agli iscritti al servizio Mlol (Media Library On Line) offerto dalla Biblioteca (per iscrizioni [email protected]),

Inoltre, condivisione delle bibliografie ogni martedì pomeriggio alle ore 16; “Tutto il mondo dal tuo divano”: i servizi di biblioteca digitale (Mlol e Indaco) e Wiki, “Spezioli.img: a passeggio tra i Libri”. Tour fotografico sulla Biblioteca Spezioli, con pubblicazione ogni sabato mattina alle ore 11.00, “Patrimonio in mostra”, percorsi virtuali attraverso stampe, disegni e libri antichi della Biblioteca di Fermo sulla pagina Facebook della Biblioteca rintracciabile all’indirizzo, https://www.facebook.com/biblioteca.romolospezioli/ o in alternativa su Instangram: @biblioteca_r.spezioli ; da web: https://www.instangram.com/biblioteca_r.spezioli/hl=it

Maggio dei Libri 2020: ideata nel 2011, la campagna di promozione della lettura del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo festeggia la decima edizione e con tante iniziative e novità. Prima tra tutte la durata, perché Il Maggio dei Libri resterà accanto alla sua comunità di pubblico, partner e collaboratori fino al 31 ottobre. Un’opportunità per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di Leggere per scoprire se stessi, Leggere per scoprire gli altri e Leggere per scoprire il mondo, come suggeriscono i tre filoni tematici che accompagnano il tema istituzionale di questa edizione Se leggo scopro.