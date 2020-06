MARCHE - Bando Psr per nuove elisuperfici H24 nei comuni dell’area Leader. A disposizione un milione di euro. Ceriscioli e Casini: "Con questo investimento le Marche potranno raggiungere il traguardo di 45 piazzole abilitate al volo notturno. Servizi adeguati e tempestivi”

“Con questo investimento, che si somma agli altri già conclusi, le Marche potranno raggiungere il traguardo di 45 elisuperfici H24, una rete capillare di infrastrutture strategiche per rafforzare l’operatività del sistema sanitario regionale e di protezione civile. Prosegue dunque l’impegno della Regione Marche – afferma il presidente Luca Ceriscioli – per garantire a tutti i cittadini e a tutte le comunità collegamenti di soccorso tempestivi in ogni parte del territorio regionale, implementando una delle molteplici reti sanitarie oggetto del nostro programma di mandato. Si tratta di una rete virtuosa, che garantisce il diritto alla salute di tutti i cittadini della nostra regione e abbatte i tempi di ospedalizzazione anche nelle zone più svantaggiate”.

