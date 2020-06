FERMO - Solo in modalità on line l’istanza di accesso alla borsa di studio entro e non oltre il 23 giugno

Anche quest’anno il Miur ha destinato alle Regione Marche risorse per le borse di studio in favore di studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado statale e/o paritaria per l’anno scolastico 2019/2020. Il Comune di Fermo (Settore Servizi Sociali) informa che la Regione, su disposizione del Miur, ha prorogato i termini per l’invio degli elenchi comunali dei potenziali beneficiari al 30 giugno”. E’ quanto annunciano proprio dal comune di Fermo.

“Pertanto, gli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio (studentesse e studenti residenti nel territorio comunale, iscritti per l’anno scolastico 2019/2020 presso le scuole secondarie di secondo grado, statali e/o paritari appartenenti al sistema nazionale di istruzione ed appartenenti a famiglie con Isee in corso di validità non superiore a 10.632,94 euro) possono presentare al Comune di Fermo, qualora non lo abbiano fatto in occasione del primo avviso, solo in modalità on line l’istanza di accesso alla borsa di studio entro e non oltre il 23 giugno.

Il contributo, pari a 200 euro, che potrà essere impiegato per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto nonché per l’accesso a beni di natura culturale, sarà erogato direttamente dal Miur mediante il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane s.p.a. Presentazione delle domande alla sezione ‘modulistica on line’ del sito istituzionale del Comune di Fermo (https://comunefermo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSOC_007)”.