SANT'ELPIDIO A MARE - Il sindaco ottimista:"Jazz festival, Contesa, festa per bambini, cinema all'aperto, Libri a 180 gradi, confermiamo il programma, serve un messaggio positivo"

di Pierpaolo Pierleoni

Non sarà un’estate sottotono, quella di Sant’Elpidio a Mare. Pronto il programma, che inizia e finisce con la letteratura. Si partirà il 21 giugno con la poetessa Mariangela Gualtieri (è diventata virale in questi mesi la sua “9 marzo”, dedicata al lockdown), si terminerà con la rassegna Libri a 180 gradi. In mezzo, musica, cinema, rievocazioni. Un messaggio di ottimismo perchè, puntualizza il sindaco Alessio Terrenzi, “è il momento di ripartire ed organizzare tutto ciò che è possibile, ovviamente con gli opportuni piani di sicurezza e le attenzioni del caso”.

Secondo il primo cittadino, “c’è un tempo per tutto. Quando c’era da chiudere, non ho esitato a disporre anche misure più restrittive di quelle nazionali o a prolungare le chiusure, laddove l’ho ritenuto necessario. Ora, però, ci sono le condizioni per ripartire, è giusto per aiutare le attività commerciali della città, è necessario anche per lanciare un messaggio di positività verso tante persone che ancora si sentono spaventate. E’ doverosa la prudenza, ma con le dovute precauzioni è importante ritrovare l’aggregazione e la socialità. Eravamo pronti col cartellone estivo già a marzo, per presentarlo a Tipicità. Poi sappiamo com’è andata. Alcuni appuntamenti inevitabilmente sono saltati, altri sono stati spostati, ma in gran parte il programma è salvo”.

Si farà la Contesa del Secchio, come deciso dalla Consulta delle manifestazioni storiche la scorsa settimana. “La nostra è una rievocazione particolare, con un gioco di contatto fisico, non abbiamo gare o giostre di cavalli, quindi c’è una difficoltà ulteriore. Ma dato che il Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte autorizza gli sport di contatto dal 25 giugno, credo si vada nella direzione giusta per consentire lo svolgimento. Abbiamo la rievocazione più antica delle Marche,se ci sono le condizioni per svolgerla, perchè dovremmo rinunciare? Saranno redatti i piani di sicurezza ed indicate tutte le prescrizioni del caso, vedremo se sarà possibile effettuare il corteggio storico, sicuramente con un numero ridotto di figuranti. Non era possibile invece svolgere Città Medioevo, cercheremo di sopperire con degli spettacoli medievali con pubblico seduto in piazza Matteotti”.

Ma le conferme sono anche altre. “Il Sant’Elpidio jazz festival, altra rassegna di prestigio, che tocca le sue 21 edizioni, si svolgerà regolarmente – prosegue il sindaco elpidiense – E’ stata confermata l’Accademia organistica elpidiense, che si svolge da ben 46 anni. Ci sarà anche la festa anni 50 Sotto un cielo a pois, non più a giugno ma il mese dopo, con una novità, una serata drive in. Avremo un bell’evento dedicato all’infanzia nel quale abbiamo coinvolto l’associazione Nestore. Sarà una bella edizione la seconda di Libri a 180 gradi con degli ospiti importanti (ci saranno tra gli altri Gianrico Carofiglio e Umberto Galimberti, già ospite l’anno scorso). All’interno abbiamo inserito un appuntamento dedicato ad Antonio Santori, con una lezione spettacolo a cura di Cesare Catà. Ci sarà anche la stagione di cinema all’aperto, ma dal Cunicchio ci si sposterà in piazza Matteotti per avere maggiore spazio e garantire il distanziamento”.

In conclusione, Terrenzi si mostra fiducioso. “L’intenzione di questa amministrazione è di organizzare tutto il possibile, poi è chiaro che se arriveranno limitazioni dagli organi superiori o dai prossimi Dpcm del premier Conte, ci atterremo alle regole. Annullare tutto sarebbe più semplice, ma credo che in questo momento serva lanciare un messaggio positivo, favorire l’aggregazione ndo l’aggregazione, che non significa venir meno alle regole,

Ringrazio la giunta, il comandante della polizia locale e tutti gli uffici per il gran lavoro che stanno portando avanti – conclude Terrenzi – Annullare le manifestazioni è più facile, svolgerle con tutte le precauzioni necessarie è impegnativo, ma è il momento di lanciare un messaggio positivo. E’ chiaro che se poi i decreti del premier Conte imporranno delle limitazioni, ci adegueremo, ma ad oggi possiamo ripartire».