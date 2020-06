SANT’ELPIDIO A MARE – Grazie ad un finanziamento regionale ottenuto per il restauro strutturale, lo storico monumento sarà al centro dell'attenzione di un team dell'ateneo anconetano riconducibile al dipartimento di Ingegneria civile, edile ed architettura guidato dal professor Stefano Lenci

“Il team dell’Università è venuto stamattina sul posto per effettuare una campagna di rilievi ed indagini per lo studio e la previsione di interventi utili al miglioramento strutturale della torre anche al fine di prevedere la possibilità di realizzare un sistema di monitoraggio continuo del monumento costituito da una rete di sensori di varia tipologia, opportunamente predisposti – dice il sindaco, Alessio Terrenzi –. Si tratta di un intervento importante che permetterà alla città non solo di poter tornare a fruire della torre, ma anche di tenerne sotto controllo gli eventuali spostamenti prodotti dal verificarsi di movimenti sismici”.

