FERMO - Da lunedì scorso, 15 giugno, hanno preso il via i punti di aggregazione per bambini e ragazzi, per una platea d'utenza ora allargata con le nuove disposizione normative

Come noto da lunedì 15 giugno hanno preso il via a Fermo i centri estivi per bambini e ragazzi.

Con le nuove disposizioni è stata estesa la fascia d’età che va da 0 a 17 anni, come previsto dal nuovo allegato 8 del Dpcm 11 giugno 2020, recepito dalla Regione Marche con decreto del presidente n. 194 del 12 giugno 2020, che estende ai bambini nella fascia di età da 0 a 3 anni le opportunità, già stabilite con i precedenti decreti per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni, per garantire l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.

In particolare, le nuove opportunità consentono anche lo svolgimento di attività ludico-ricreative – centri estivi, di educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all’aperto (in inglese outdoor education) per bambini ed adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole e di altri ambienti similari ed aree verdi.

Tali attività sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e del lavoro in piccoli gruppi, così come previsto dalle specifiche “Linee guida settoriali per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 19” (di cui all’allegato 8 del Dpcm 11 giugno 2020).

“Un servizio in più – ha detto il sindaco Paolo Calcinaro – una possibilità in più per tutti i cittadini fermani nelle varie realtà pubbliche e private, a cui si aggiungerà presto anche il nostro asilo nido che cercheremo di far ripartire dal mese di luglio”.

“Nuove opportunità dunque con una fascia d’età più estesa – ha aggiunto l’assessore alle politiche sociali Mirco Giampieri – in grado così di poter offrire attività ludico ricreative ad un ventaglio più ampio di bambini e ragazzi, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle disposizioni nazionali”.

Nel disciplinare le procedure di avvio delle attività ludico-ricreative dei centri estivi, il Comune di Fermo, sebbene nell’allegato governativo si preveda che “i gestori debbono comunicare alla Asl e al Comune i progetti organizzativi del servizio offerto con una descrizione generale delle attività”, stabilisce che i soggetti proponenti debbano, necessariamente, presentare i relativi progetti utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Fermo alla sezione “Bandi e Gare” (https://www.comune.fermo.it/it/lettura-bando/bando/512/) e inviare i progetti secondo le seguenti modalità:

Inviata tramite pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: [email protected], nel caso farà fede la data e l’ora di arrivo certificato dal sistema. Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere indicato: “Centri Estivi 2020”; presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Fermo – via Mazzini n. 4 – 60900 Fermo (FM) (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18,00). Sulla busta deve essere indicato “Centri Estivi 2020”. Nel caso di presentazione diretta della domanda farà fede la registrazione effettuata a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune.

I competenti uffici comunali, verificata la corretta e completa compilazione della modulistica relativa ai progetti presentati, trasmetteranno tempestivamente la stessa al Dipartimento di Prevenzione Asur Area Vasta 4 ai fini dell’espletamento dei controlli di propria competenza.

Si precisa, inoltre, che per la realizzazione dei centri estivi 0-3 anni, i soggetti proponenti devono disporre di strutture accreditate di cui alla L.R. n. 9 del 13 maggio 2003 che assicurino la realizzazione delle attività estive per bambini in assoluta e completa sicurezza.

Si informa che si ricevono ancora iscrizioni e che le famiglie interessate possono utilizzare il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKxk7f_v64RtTYzeobk-Jpns6DRHz6rdQFNqdbMiHKkYFXtA/viewform?vc=0&c=0&w=1 o per informazioni contattare il seguente numero 349.2542421.

Per informazioni e iscrizioni ai Centri Estivi gestiti dalle associazioni, è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Fattoria Sociale Montepacini, 338.2095700; Associazione Culturale “Le Simpatiche Canaglie”, 3478433395; Congregazione delle Suore “Ancelle dell’Amore Misericordioso”, 340.7796414; Asilo Nido “Girotondo”, 320.6594462; Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. Afc Fermo, 328.0697419. E ancora, L’isola che non c’è, 389.9438497; Il Giardino dei Bambini, 340-9859925; Agrinido Arca di Noe’, 333.1903426″, Associazione Tana Libera Tutti, 340.0904413 e 333.3426722; Promindustria s.p.a. (Centro Estivo Musicale Casale Valentini), 329.4511350 e 328.6366977.