Covid, zero morti nelle Marche:

è la 18esima volta

IL DATO DEL GORES - Non ci sono stati decessi in regione per il Coronavirus

18 Giugno 2020 - Ore 21:13 ...

Zero vittime nelle Marche per coronavirus. A segnalarlo, sulle ultime 24 ore, è il Gores nel bollettino di oggi. E’ la diciottesima volta che non si registrano morti per Covid in regione nelle ultime settimane. Nelle Marche, dall’inizio dell’emergenza, sono morte 994 persone. L’età media di chi non ce l’ha fatta è stata di 80,5 anni. Il 94,9 percento di loro aveva anche altre patologie.