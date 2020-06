FERMO - Presentate le iniziative che vedono insieme il servizio di monitoraggio delle spiagge libere e la possibilità di visitare turisticamente la città su due ruote

“In attesa della consegna della Bandiera Blu 2020 alle località marchigiane insignìte, fra cui Fermo questa sera a Numana, la città ha approntato dei servizi per la stagione balneare che vanno dal monitoraggio sulle spiagge libere nel rispetto delle prescrizioni normative nazionali di contrasto e di prevenzione del Covid 19, alla possibilità di poter visitare la città con un monopattino elettrico a noleggio”. E’ quanto fanno sapere dal Comune.

“Servizi presentati questa mattina in Piazzale Azzolino alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro, degli assessori Francesco Trasatti, Mauro Torresi e Alessandro Ciarrocchi, del gruppo delle associazioni di volontariato che presterà opera di monitoraggio, informazione, supporto alla popolazione, sorveglianza sanitaria ovvero Protezione Civile, Associazione Carabinieri in congedo, Cb Radioamatori, Cives, Croce Verde, Tu.Ris.Marche, sotto la supervisione ed il coordinamento generale della Polizia Locale, servizio già operativo il sabato pomeriggio e la domenica mattina e che dal 23 luglio verrà effettuato anche in modo originale con il segway in grado di permettere uno spostamento facile e tempestivo e di poter anche dare assistenza e informazioni (il giovedì anche al mercatino)”.

“La risorsa umana è quella che fa la differenza – ha detto il primo cittadino in riferimento alla sinergia delle forze del mondo del volontariato e dell’associazionismo per il servizio di monitoraggio delle spiagge libere – una presenza fisica e umana tangibile e concreta per bagnanti e turisti”. Orgogliosi di poter dare un contributo fattivo in questo senso le associazioni stesse, come espresso dalle parole di Lorenzo Paniccià della Protezione Civile, da Benedetto Capponi dell’associazione Carabinieri in congedo, da Giorgio Guerra, Presidente della Croce Verde, da Giorgia Vittori di CB radioamatori (quest’ultima associazione porterà avanti anche un progetto di recupero dei manufatti dello spazio ex Cops). Tutte faranno riferimento alla Polizia Locale, comandata da Vittorio Palloni, che garantirà pattugliamenti e controlli per la sicurezza.

“A questo si aggiungerà anche il sevizio di promozione del territorio e turismo grazie – spiegano dal Comune – ad un mezzo come il monopattino elettrico che potrà essere noleggiato dal 7 luglio in due punti della città: presso Sistema Museo per il centro storico e nei pressi del camping 4 Cerchi per la costa. Un modo per conoscere la città e le sue bellezze in modo originale e veloce – hanno sottolineato gli assessori Trasatti e Torresi e da Andrea Marsili di Tu.Ris.Marche.

Il ventaglio di servizi ai turisti e ai bagnanti, con informazioni turistiche a 360 gradi che viene offerto anche da un numero unico come lo 0734. 343434 (anche whatsapp) con i punti informativi turistici di Lido, marina Palmense e Tre Archi, vede anche il lavoro dell’Assessorato alle Politiche ambientali e dell’Asite con quanto fatto per sistemare le spiagge, accogliere i bagnanti, con i servizi dedicati come docce e bagni e spazi dog free”.