IL GORES ha comunicato il dato sulle vittime. Per il 21esimo giorno di fila non ci sono stati decessi

Tre settimane senza morti nelle Marche. Dal 15 giugno in regione il Coronavirus non ha fatto risultare altri decessi. Le vittime nelle Marche sono state 987 (il Gores aveva riclassificato nei giorni scorsi 4 decessi come non Covid).

Persone per lo più anziane, secondo il dato del Gores, quelle che sono state uccise a causa del Covid che spesso ne ha minato un fisico già provato da altre patologie (è successo nel 94,9% dei casi). L’età media delle vittime è di 80,5 anni. Una situazione che nelle scorse settimane è andata via via migliorando con il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che è sceso a zero. Poi si sono svuotati anche i reparti post acuzie.