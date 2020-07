L’estate fermana

è corredata da numerosi

servizi turistici

FERMO - Sul litorale attivi tanti punti informativi tra Lido di Fermo e Marina Palmense. Da oggi al via anche lo sportello di Lido Tre Archi. In parallelo attivi i servizi di salvataggio in mare, il numero di accoglienza turistica e la linea wi fi

10 Luglio 2020 - Ore 13:50 ...

Estate 2020 a Fermo: a beneficio di bagnanti, turisti e visitatori è attivo anche per la stagione balneare in corso il servizio di informazione turistica, fornito nei punti turistici informativi stagionali, gestiti dalla cooperativa TuRis.Marche, aperti sul litorale per l’intera stagione. Questi gli orari degli Uffici Turistici: Lido di Fermo – Lungomare Fermano, dal 20 giugno al 30 agosto tutti i giorni con i seguenti orari: mattino 10.30 – 13.00, pomeriggio 17.00 – 19.30, [email protected] Marina Palmense (presso box dei pescatori), dal 4 luglio al 16 agosto con i seguenti orari orari: dal lunedì al venerdì: 11.30 – 13.00, sabato e domenica: 11.30 – 13.00 e 16.00 – 18.00, [email protected] Lido Tre Archi (presso gazebo), dal 10 luglio al 9 agosto nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dal 10 al 16 agosto tutti i giorni con i seguenti orari: 16.00 – 18.00, [email protected] Servizio di monitoraggio sulle spiagge libere (grazie alla collaborazione fra Polizia Municipale, Gruppo Comunale Protezione Civile, Cb Radioamatori, Associazione Carabinieri in Congedo, Cives, Croce Verde, Tu.Ris.Marche) effettuato con mezzi Segway: servizio attivo dal 23 luglio al 23 agosto con orario 10.00-13.00 (il giovedì il servizio verrà effettuato nel corso del mercatino). Attualmente sulle spiagge libere di Marina Palmense, Lido di Fermo e Lido Casabianca, i servizi di monitoraggio, informazione, supporto alla popolazione, sorveglianza sanitaria vengono garantiti, sempre grazie alla rete composta da Polizia Municipale, Gruppo Comunale Protezione Civile, Cb Radioamatori, Associazione Carabinieri in Congedo, Cives, Croce Verde, Tu.Ris.Marche, il sabato pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.00) e la domenica mattina (dalle ore 9.00 alle ore 12.30). Il soccorso sanitario è garantito su tutta la costa fermana dall’unità mobile della Croce Verde. Noleggio Monopattini Segway per turisti e visitatori per girare e conoscere la città, in collaborazione con Tu.Ris.Marche (a Lido anche bici e scooter elettrici con E-movie). Il servizio sarà attivo dal 13 luglio con i seguenti orari: centro storico: 10.30-13.00/14.30-19.00 (presso Sistema Museo, in Piazza del popolo);

sulla costa nei pressi del camping 4 Cerchi con orari: 10.30-13.00/17.00-23.00 Numero di accoglienza turistica chiamando lo 0734.343434 (tutti i giorni dalle 9 alle 19, anche su WhatsApp) un call center in italiano e in inglese fornirà a turisti e visitatori, informazioni su itinerari e servizi, indicazioni su dove mangiare e dormire, orari dei musei e dei vigili urbani, servizi sanitari, spettacoli e trasporto pubblico. Il Comune di Fermo assicura inoltre nelle spiagge libere maggiormente frequentate da bagnanti un servizio di salvataggio a mare con bagnini professionisti ed abilitati e dotati delle attrezzature di emergenza e sicurezza prescritte dalla legge. Nel litorale Nord il servizio è assicurato in località Lido Tre Archi, zona centrale (a sud del divieto di balneazione fissato al m. 409 a sud della foce del fiume Tenna), n. 1 postazione tutti i venerdì, sabato e domenica a partire dal 3 luglio al 9 agosto e dal 10 al 16 agosto 2020. Orario: dalle ore 10:00 alle ore 18.00 continuato, località Casabianca – Lido di Fermo, n. 3 postazioni rispettivamente nelle seguenti spiagge libere: C17: spiaggia libera posta alle spalle dell’Anfiteatro di Lido di Fermo, C15, F1, C14: spiaggia libera ex Colonia marina della Polizia di Stato e spiagge libere immediatamente a nord e a sud

C13: spiaggia antistante il Camping Valentina, il Camping Riva dei Pini ed il Residence Mare. Per la postazione al n. 1: il 6 e 7 giugno, dal 13 giugno al 23 agosto e il 29 e 30 agosto 2020. Per la postazione ai nn. 2 e 3: il 6 e 7 giugno, dal 13 giugno al 23 agosto e il 29 e 30 agosto 2020. Orari: dalle ore 10:00 alle ore 18.00 continuato. Località Marina Palmense, n. 1 postazione presso la spiaggia libera (ml. 140) davanti all’“Area camper 2004” dal 18 luglio al 16 agosto 2020. Orari: dalle ore 10:00 alle ore 18.00 continuato. Oltre alle postazioni suddette il servizio sarà garantito, in forma associata, presso gli ulteriori tratti di spiaggia libera contraddistinti ai nn. C16, C18, C20, C22, B14, C24. Il progetto “Wifi-Marche Spiaggia Connessa”, realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Marche e Comuni costieri, offre un servizio gratuito di connettività wifi sulle zone costiere della Regione Marche, ma non solo. Attraverso l’opportuna predisposizione di contenuti e servizi di social e web marketing, tutti i territori, anche quelli delle aree interne, beneficiano delle attività promozionali previste, soprattutto nella stagione di maggiore affluenza di visitatori. Gli utenti connessi in spiaggia sono stimolati a visitare il patrimonio culturale diffuso su tutto il territorio marchigiano. A Fermo il servizio è stato attivato con il lavoro di GetBy Tecnogeneral. Per attivare il wi fi gratuito basta registrarsi seguendo questa guida: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Wifi-spiagge