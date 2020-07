BOXE - La nomina è maturata ieri direttamente dall'International Boxing Organization. Per il cinquantasettenne giudice di Sant'Elpidio a Mare ecco dunque un ulteriore salto di qualità in una carriera lunga oltre venticinque anni

“Molto professionale , lucido , obiettivo , negli ultimi dieci anni è stato impegnato anche nel settore professionistico – lo descrive Massimo Pietroselli , delegato federale delle Marche -. L’ultima rilevante prestazione, in ordine cronologico, è quella del 21 febbraio ad Asti , poco prima del lockdown, quando ha arbitrato con il suo stile impeccabile che lo contraddistingue, l’incontro tra i professionisti De Novellis e Oliha, valevole per il titolo Italiano dei pesi medi , vinto da quest’ultimo. La sua capacità professionale è stata da tempo osservata dal Comitato Esecutivo settore Arbitri e Giudici Fpi che l’altro giorno ha deciso di promuoverlo inviandolo in rappresentanza dell’Italia, sui ring mondiali”.

