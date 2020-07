FERMO - Giovedì prossimo, alle ore 11.30, verrà siglato nel Palazzo del Governo, alla presenza del sottosegretario di Stato all'Interno, il deputato Carlo Sibilia, il 'Protocollo d 'Intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

La Prefettura di Fermo ha predisposto un Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo. Si tratta di un documento che si basa su un patto innovativo e sperimentale nella Regione Marche, che vede per la prima volta la sottoscrizione di un testo alla cui elaborazione hanno congiuntamente lavorato l’Ufficio Territoriale del Governo di Fermo, soggetto propositore dell’iniziativa e coordinatore dei lavori sottostanti, la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell’Istruzione, il Compartimento Regionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, la direzione dell’Asur Area Vasta 4 di Fermo, i Comuni della provincia di Fermo per il tramite dei presidenti dei Comitati dei sindaci dei tre Ambiti Territoriali Sociali XIX, XX e XXIV.

“L’istruttoria del documento – spiega il viceprefetto aggiunto, Francesco Martino – è passata anche in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in cui il Questore di Fermo ed i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno assicurato il proprio contributo, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e nel rispetto della legge 71/2017, nelle azioni a sostegno della prevenzione e repressione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo.

Il protocollo è stato, infine, condiviso con il Gabinetto del Ministro dell’Interno che, a seguito di un ulteriore passaggio istruttorio presso i preposti Uffici centrali, ha dato il suo benestare alla sottoscrizione in ambito provinciale.

Giovedì prossimo, alle ore 11.30, verrà siglato nel Palazzo del Governo, alla presenza del sottosegretario di Stato all’Interno, il deputato Carlo Sibilia, il ‘Protocollo d ‘Intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.