ELEZIONI - Con una nota stampa l’avvocato fermano, Giovanni Lanciotti, rende ufficiale la sua candidatura al consiglio regionale delle Marche nella lista di Forza Italia. Il commento del senatore Francesco Battistoni: “Siamo orgogliosi di esprimere tra i candidati persone così qualificate”.

Conosciuto per la sua attenzione al mondo del volontariato, avendo rivestito per due mandati il ruolo di presidente provinciale dell’Avis del Fermano di cui è attualmente vice presidente, l’avvocato Lanciotti si presenta come espressione di un elettorato moderato di centro.

“Stiamo attraversando un momento così difficile da non essere paragonato a nessun altro periodo storico degli ultimi cinquant’anni. A dare la mia disponibilità ad una candidatura regionale, mi ha mosso, più della mia grande passione politica, il senso del dovere. C’è molta confusione tra i partiti e non è semplice, oggi, trovare una linea politica coerente tra ideologia e concretezza. La mia esperienza politica è sempre stata in un’area centrista che oggi è rappresentata da Forza Italia. Un partito che sta facendo un evidente percorso di rinnovamento consolidando le fondamenta della casa dei moderati d’Italia. Volendo impegnarmi nel mio territorio e per il mio territorio non potevo che scegliere di aderire ad una realtà come questa, in cui ritrovo i valori cristiani che mi hanno sempre guidato e, al contempo, quei principi di laicità che sono insiti nei diritti dell’uomo. Ma gli ideali restano ben poca cosa se non producono concretezza. – sottolinea Giovanni Lanciotti – La nostra regione e la nostra provincia hanno bisogno di tante risposte. Troppe direi. Dal 2016 aspettiamo interventi risolutivi nelle aree colpite dal sisma mentre un altro terremoto scuote, da anni, un terreno sempre più franoso: il mondo del lavoro. L’imprenditoria locale (della calzatura in primis ma non solo) non ha avuto interventi efficaci e il Fermano sta pagando un altissimo prezzo in termini di disoccupazione e prospettive. Quelle stesse prospettive che riguardano anche il mondo della scuola e dell’università, ad oggi fortemente disorientato e debole. Ma non posso di certo dimenticare, dal mare ai nostri monti, il settore del turismo che con l’emergenza Covid sta vivendo una situazione drammatica. Quell’emergenza che ha messo in risalto anche tutta la fragilità del sistema sanitario locale che ha fatto miracoli, nonostante tutto, grazie alla encomiabile dedizione degli operatori medici e paramedici. Non si può tralasciare, di certo, il gravissimo problema delle infrastrutture o della viabilità come pure quello dell’edilizia scolastica o dell’erosione costiera. Sono davvero tanti i fronti su cui intervenire. Dal mio impegno costante nel sociale ho potuto toccare con mano le difficoltà che si incontrano con la burocrazia ma grazie al pragmatismo della mia professione di avvocato sono riuscito a superarle ottenendo risultati tangibili. Da questa esperienza e da quella vissuta politicamente da civico come presidente del consiglio della città capoluogo di provincia, continua il mio impegno aderendo ad un partito che rispecchia le mie idee e che potrà affiancarmi nelle battaglie da vincere per questo nostro territorio.”.

Nella nota stampa anche il commento del commissario regionale di Forza Italia, il senatore Francesco Battistoni: “Siamo orgogliosi di esprimere tra i candidati persone qualificate come l’avvocato Giovanni Lanciotti. La sua adesione a Forza Italia è un altro bel passo avanti nel rafforzamento del nostro partito, espressione di un elettorato che vogliamo rappresentare al meglio garantendo serietà e competenza. Stiamo portando avanti un grande lavoro che, siamo certi, darà una svolta a questa bellissima regione. Colgo l’occasione per ringraziare la coordinatrice provinciale di Fermo, Jessica Marcozzi, per l’impegno profuso in tal senso.”.