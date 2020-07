FERMANO - Due auto a fuoco, tra Porto Sant'Elpidio e Marina Palmense. Gli incidenti stradali sono avvenuti in via Diaz, a Fermo, e a Porto San Giorgio, all'incrocio tra la statale Adriatica e la strada Fermana

di redazione CF

Due incidenti e altrettante auto a fuoco. Nottata di richieste di soccorso per vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. I vigili del fuoco, ieri sera, dopo essere stati chiamati a intervenire per una mansarda in fiamme a Bivio Cascinare, sono arrivati a Porto Sant’Elpidio, a sirene spiegate in via Sicilia per una Lancia Y a fuoco. Con quelli di Fermo, sul posto anche i vigili del fuoco di Civitanova Marche. L’auto è stata divorata dalle fiamme nella parte anteriore e sono in corso accertamenti per risalire alla natura del rogo. Sul posto anche la Polizia di Stato della Questura di Fermo. E verso le 3,30 altra chiamata per una seconda vettura a fuoco, questa volta in un garage interrato a Marina Palmense. La vettura in fiamme è una Mini Cooper.

Oltre agli incendi, soccorsi nella notte per due sinistri stradali, intorno alle 3. Il primo in via Diaz a Fermo con un’auto che si è ribaltata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 che hanno soccorso una persona fortunatamente non in gravi condizioni. Il secondo incidente a Porto San Giorgio, all’incrocio tra la statale Adriatica e la strada Fermana con tre persone soccorse dai sanitari. Anche in questo caso, per fortuna, nulla di particolarmente preoccupante per le persone coinvolte nel sinistro.