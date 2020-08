Un luogo pubblico da intitolare alle “pesciarole”:

il progetto degli studenti del Polo Urbani

cambia la toponomastica a Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Due classi del Liceo scienze applicate vincono il concorso "Le vie della parità", in settimana la mozione in Consiglio comunale per dedicare un luogo alle donne del borgo marinaro

2 Agosto 2020 - Ore 11:39 ...