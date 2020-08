PORTO SAN GIORGIO - La donna, una turista di circa 70 anni, è stata soccorsa dalla pubblica assistenza sangiorgese. la centrale operativa del 118 ha richiesto l'intervento di Icaro

Brutta caduta per una donna di circa 70 anni, oggi pomeriggio, intorno alle 17 nel sottopassaggio di via Marche, quartiere nord della città. La donna, una turista, stando a una prima sommaria ricostruzione dell’incidente, sarebbe caduta mentre stava attraversando il sottopasso che collega via Marche al lungomare Gramsci.

Sul posto, comunque, allertati dalla centrale operativa del 118, sono arrivati a sirene spiegate i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio che hanno subito medicato e stabilizzato la donna. La centrale operativa 118, in contatto con i sanitari sul posto, ha ritenuto opportuno richiedere, per la ciclista, l’intervento dell’elisoccorso che infatti è decollato alla volta di Porto San Giorgio.

C.N.